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Минобороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана боевые разведывательные машины

Минобороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана боевые разведывательные машины

Торжественная церемония состоялась в Душанбе. От российской стороны в мероприятии принял участие заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Циндяйкин, от таджикской - заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-майор Хисрав Бобозода.

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