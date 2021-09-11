Минобороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана боевые разведывательные машины

Торжественная церемония состоялась в Душанбе. От российской стороны в мероприятии принял участие заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Циндяйкин, от таджикской - заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-майор Хисрав Бобозода.