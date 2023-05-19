Проблема сроков и стоимости: истребители и бомбардировщики следующего поколения для ВВС и ВМС США

Выкатка первого опытного B-21, декабрь 2022 г. Фото Минобороны США Авиационная промышленность США в лице нескольких ведущих предприятий в настоящее время одновременно разрабатывает несколько перспективных боевых самолетов для ВВС и ВМС.
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