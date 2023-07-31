У актрисы Ирины Мирошниченко остановилось сердце

Желаю Ирине Петровне побыстрей выздороветь и дальше радовать нас своими проявлениями на экране. Красивая, доброжелательная, талантливая, актриса из "нашей жизни".

КИ

Кадыр Ибраев

Не понимаю; почему начинают скрывать болезнь,как говорится---перед Ней не надышишься Также Абдулов,только сказал; --не дождетесь--3,01.2008 отнесли.И таких примероц немало--особенно у известных людей---сколько дано,столько и проживём.👆