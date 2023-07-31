Она находится в реанимации, врачи оценивают её состояние как тяжёлое. У актрисы Ирины Мирошниченко остановилось сердце.
У актрисы Ирины Мирошниченко остановилось сердце
Комментарии
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ЕП
Елена Пушкова
Желаю Ирине Петровне побыстрей выздороветь и дальше радовать нас своими проявлениями на экране. Красивая, доброжелательная, талантливая, актриса из "нашей жизни".
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19 час.
Анатолий
От старости не убежишь.
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17 час.
КИ
Кадыр Ибраев
Не понимаю; почему начинают скрывать болезнь,как говорится---перед Ней не надышишься Также Абдулов,только сказал; --не дождетесь--3,01.2008 отнесли.И таких примероц немало--особенно у известных людей---сколько дано,столько и проживём.👆
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14 час.
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