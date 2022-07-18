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«Монреаль» подписал 2-летний контракт с голкипером Монтембо с кэпхитом 1 млн долларов

«Монреаль» и Сэмюэл Монтембо подписали новый контракт. Соглашение 25-летнего вратаря с канадским клубом рассчитано на два года.

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