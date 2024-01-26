На Средний Урал опустился смог

В Свердловской области объявлено предупреждение первой степени опасности об атмосферном загрязнении. В течение трех ближайших суток в регионе будет безветренная погода, что способствует накоплению вредных примесей в воздухе.
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