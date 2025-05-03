Медведев: Трамп «доломал» Киев расплачиваться за помощь ископаемыми

Президент США Дональд Трамп поставил Украину в сложное положение, заставив её расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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