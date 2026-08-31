Педагог Мирошин: 1 сентября на школьную линейку нельзя приносить еду

В школу на 1 сентября нельзя приносить какую-либо еду, в том числе сладкие подарки для учителей. Об этом в разговоре с VSE42.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин заявил, что...
- LD Депутат Госдумы Ш...
- С В Киеве приостано...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым