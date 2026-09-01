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Новости Брянска

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В Стародубском районе повторно задержали пьяного водителя мопеда

В Стародубском районе повторно задержали пьяного водителя мопеда

Молодой человек повторно сел за руль мопеда в нетрезвом виде, несмотря на прошлые нарушения. Его транспортное средство арестовано, материалы переданы в суд.

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