Семья из Джанкойского района воспитывает 6 детей и помогает плести масксети для бойцов СВО

Счастливы вместе Порой случается так, что одни родители дают ребёнку жизнь, а другие заботятся, занимаются его воспитанием и помогают найти своё место в жизни… Многодетные приёмные родители откровенно рассказали о том, с какими проблемами столкнулась семья.
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