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Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве

Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве

Переговоры в Москве и Киеве с участием спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера "были содержательными", на них обсуждались новые идеи по урегулированию украинского конфликта.

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