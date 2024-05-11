Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

72 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Империалист
    В СпБ убийство пассажиров автобуса - это однозначно запланированный теракт с участием смертника, как это делается ИГИ...Александр Беглов ...
  • Сергей Иванов
    Опять таджики! Заипали! Гнать все таджиков в кишлак!Автобус с пассажи...
  • Алексей Наседкин
    Доэксперементируют, не хватало нам заразы с америк.Муравьи из Южной ...

Александр Беглов пригласил в Смольный героев, спасавших пассажиров рухнувшего в Мойку автобуса

Александр Беглов пригласил в Смольный героев, спасавших пассажиров рухнувшего в Мойку автобуса

В своем телеграм-канале Беглов заявил, что хочет лично выразить героям благодарность за храбрость. На Поцелуевом мосту, с которого упал автобус, уже создали стихийный мемориал, куда петербуржцы несут цветы в память о погибших.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Русский Империалист
В СпБ убийство пассажиров автобуса - это однозначно запланированный теракт с участием смертника, как это делается ИГИЛом. Абу-гамадрил, что сидел за рулем автобуса, показал всем своим соплеменникам, как легко можно уничтожать русских. При этом он специально не открывал двери, чтобы пассажиры захлебнулись: вручную разбить стекло,да ещё и под водой, практически невозможно. Странно,что террорист остался в живых; видать, не было запланировано, что найдутся смельчаки и спасут абу-гамадрила. Прогнозирую, что совсем скоро подобные абу-гамадрилы по всей стране начнут именно так убивать русских.   ИМХО ! 😡🇷🇺....
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх