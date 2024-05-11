В своем телеграм-канале Беглов заявил, что хочет лично выразить героям благодарность за храбрость. На Поцелуевом мосту, с которого упал автобус, уже создали стихийный мемориал, куда петербуржцы несут цветы в память о погибших.
Александр Беглов пригласил в Смольный героев, спасавших пассажиров рухнувшего в Мойку автобуса
Комментарии
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Русский Империалист
В СпБ убийство пассажиров автобуса - это однозначно запланированный теракт с участием смертника, как это делается ИГИЛом. Абу-гамадрил, что сидел за рулем автобуса, показал всем своим соплеменникам, как легко можно уничтожать русских. При этом он специально не открывал двери, чтобы пассажиры захлебнулись: вручную разбить стекло,да ещё и под водой, практически невозможно. Странно,что террорист остался в живых; видать, не было запланировано, что найдутся смельчаки и спасут абу-гамадрила. Прогнозирую, что совсем скоро подобные абу-гамадрилы по всей стране начнут именно так убивать русских. ИМХО ! 😡🇷🇺....
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