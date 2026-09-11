Разыскиваемый полицией мужчина сам пришел в полицию за ключами от машины

В Германии мужчина пришел в полицию забрать ключи от машины и случайно обнаружил, что находится в розыске из-за неоплаченного штрафа.
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