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Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре

С 29 ноября по 4 декабря в шведском Идре пройдет первый этап Кубка IBU по биатлону. Кубок IBU по биатлону-2022/23 1-й этап Идре, Швеция Расписание гонок 29 ноября, вторник Спринт, женщины 12.

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