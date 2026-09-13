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Царьград

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Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области на 14 сентября

Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области на 14 сентября

Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Свердловской области 14 сентября. Действие штормового предупреждения продлено на этот день.

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