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Новости Брянска

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Нашли тело брянца, пропавшего более трех недель назад на Керамзитном озере

Нашли тело брянца, пропавшего более трех недель назад на Керамзитном озере

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области сообщил о завершении поисков мужчины, пропавшего еще 23 августа.

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