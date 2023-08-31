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Какой сегодня праздник: 31 августа – День борьбы с провалами в памяти

Какой сегодня праздник: 31 августа – День борьбы с провалами в памяти

Ежегодно во всем мире отмечается "праздник" актуальный для многих людей, независимо от возраста. Он считается торжеством для людей, которые могут быстро осваивать и запоминать информацию, и для тех, кто страдает забывчивостью в обычной жизни.

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