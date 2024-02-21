Лавров: РФ открыта к урегулированию кризиса на Украине мирным путем

Москва все еще открыта к урегулированию украинского кризиса мирным путем. Об этом в ходе интервью для бразильской газеты O Globo заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ответы которого опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.