В России хотят арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова на десятки миллионов рублей. У него есть роскошный автопарк

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press 2 дня назад 2K прочитали Имущество российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей собираются арестовать судебные приставы.
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