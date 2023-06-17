МОЯ СТРАНА

6 720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    Что за бред - "Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым". Если бы она туда залетела, то от Буданова ...ИСЧЕЗНОВЕНИЕ БУДА...
  • В С
    Может и правда, попадёт на корм микробам, паскуда вонючая.ИСЧЕЗНОВЕНИЕ БУДА...
  • Teodor
    Очередная пиарщица. Высшее образование по словоблудию. Много текста - мало дел. Сейчас это модно.Теперь понятно по...

Путин заявил, что РФ может уничтожить любое здание в Киеве Вчера

Путин заявил, что РФ может уничтожить любое здание в Киеве Вчера

Киев, Украина. Фото: unsplash.com Анастасия Волова Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ВС РФ могут уничтожить любое здание в центре Киева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх