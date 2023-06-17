Путин заявил, что РФ может уничтожить любое здание в Киеве Вчера

Киев, Украина. Фото: unsplash.com Анастасия Волова Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ВС РФ могут уничтожить любое здание в центре Киева.
Киев, Украина. Фото: unsplash.com Анастасия Волова Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ВС РФ могут уничтожить любое здание в центре Киева.
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