Центр Экспонента разработал новую платформу динамического моделирования Engee

Центр Инженерных Технологий и Моделирования Экспонента разработал новую платформу математических вычислений и динамического моделирования Engee, которая сможет применяться на объектах критической инфраструктуры.
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