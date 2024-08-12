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Уровень воды в читинских реках упал

Уровень воды в читинских реках упал

Свежими данными по изменению уровня воды в реках забайкальской столицы поделились на оперативном совещании.

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