После блокады

«Нас ненавидит весь мир капитализма, но он вынужден с нами считаться», — с гордостью сообщали «Известия» в статье, посвященной открытию 10 апреля 1922 года конференции в Генуе — первой международной встрече, на которую позвали большевистскую Россию.