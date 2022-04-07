Газета Труд

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После блокады

После блокады

«Нас ненавидит весь мир капитализма, но он вынужден с нами считаться», — с гордостью сообщали «Известия» в статье, посвященной открытию 10 апреля 1922 года конференции в Генуе — первой международной встрече, на которую позвали большевистскую Россию.

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