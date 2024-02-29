МГППУ: способность сопереживать другим повышает авторитет в молодом коллективе

Исследование, проведенное специалистами Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), показало, что эмпатия (умение распознавать эмоции и чувства другого человека, понимать его внутреннее состояние) помогает подросткам и молодым людям повышать свой авторитет среди сверстников.
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