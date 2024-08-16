Девушки-командиры, настоящий детектив и пионерский эсминец: в «Мире корабле...

Девушки-командиры, настоящий детектив и пионерский эсминец: в «Мире кораблей» началось «Бесконечное лето»Культовая визуальная новелла «Бесконечное лето» от российских разработчиков навсегда осталась в памяти многих геймеров, а теперь временно прописалась ещё и в сетевом морском боевике «Мир кораблей» от студии «Леста Игры».