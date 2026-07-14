Что случится во время летнего коридора затмений в августе

Землю ждет 16‑дневный коридор затмений, который объединит полное солнечное и частное лунное явления.В августе 2026 года произойдет так называемый коридор затмений — период между солнечным и лунным затмениями, который продлится с 12 по 28 августа.
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