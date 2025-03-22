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Стояногло: роль гражданского общества в Молдавии играют живущие на гранты НПО

Стояногло: роль гражданского общества в Молдавии играют живущие на гранты НПО

Экс-генпрокурор Молдавии, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло заявил в Telegram-канале, что в его стране нет гражданского общества, а его функции выполняют организации, существующие за счет внешнего финансирования.

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