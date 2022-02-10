Эджуке об РПЛ: «Большинство клубов играет от обороны. Я привык к более атакующей игре. Самым сложным для меня стали открывания»

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке высказался о своей адаптации в РПЛ. — Сколько тебе понадобилось времени для адаптации к РПЛ? — Достаточно! Сперва все было максимально непривычно, не как сейчас.
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