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Эджуке об РПЛ: «Большинство клубов играет от обороны. Я привык к более атакующей игре. Самым сложным для меня стали открывания»

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке высказался о своей адаптации в РПЛ. — Сколько тебе понадобилось времени для адаптации к РПЛ? — Достаточно! Сперва все было максимально непривычно, не как сейчас.

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