Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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NYT: штабы ВСУ охватила паника из-за неопределенности с помощью США

NYT: штабы ВСУ охватила паника из-за неопределенности с помощью США

Аналитик Центра стратегических и международных исследований США Макс Бергманн поделился с The New York Times своим мнением о положении в ВСУ из-за проблем с утверждением нового пакета военной помощи в Вашингтоне.

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Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
Кац предлагал же вам сдаться? Его предложение всё ещё в силе...
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