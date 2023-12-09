NYT: штабы ВСУ охватила паника из-за неопределенности с помощью США

Аналитик Центра стратегических и международных исследований США Макс Бергманн поделился с The New York Times своим мнением о положении в ВСУ из-за проблем с утверждением нового пакета военной помощи в Вашингтоне.
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