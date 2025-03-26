Yle: в трех городах власти требуют закрыть финско-русскую школу

Власти трех финских городов сменили своих представителей в управлении фонда финско-русской школы Восточной Финляндии, чтобы закрыть образовательную организацию, заявила генеральный директор школы Катри Анттила, ее слова передает портал Yle.
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