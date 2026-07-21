Мир без сайтов и браузеров: кто будет решать, что нам знать?

Веб-браузеры и сайты могут исчезнуть из-за развития ИИ-агентов, но это не означает, что цифровые помощники удовлетворят потребности пользователей в поиске информации, наоборот, доступность информации может снизиться, 21 июля отмечает IT-редакция ИА Красная Весна.