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Мир без сайтов и браузеров: кто будет решать, что нам знать?

Мир без сайтов и браузеров: кто будет решать, что нам знать?

Веб-браузеры и сайты могут исчезнуть из-за развития ИИ-агентов, но это не означает, что цифровые помощники удовлетворят потребности пользователей в поиске информации, наоборот, доступность информации может снизиться, 21 июля отмечает IT-редакция ИА Красная Весна.

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