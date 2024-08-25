Купировать наступление невозможно: Мобилизация 500 тысяч солдат. Четыре бригады "брошены на смерть". Одна "испарилась" - источники

ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 6,6K прочитали Инсайдеры со ссылкой на украинский Генштаб сообщили, что в ВСУ признали - купировать стремительное наступление русских и на Курском, и на Покровском направлении оказалось невозможно.
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