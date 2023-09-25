Военное обозрение

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Ракетным ударом на территории военного аэродрома ВСУ в Кривом Роге уничтожен склад c ракетами Storm Shadow

Ракетным ударом на территории военного аэродрома ВСУ в Кривом Роге уничтожен склад c ракетами Storm Shadow

В результате ракетного удара, нанесенного ВС РФ по военному аэродрому боевиков киевского режима Долгинцево в Кривом Роге среди прочего был уничтожен склад ракетных боеприпасов, в результате чего произошла мощная детонация.

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