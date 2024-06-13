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Жили на фабриках и работали без выходных: Dior обвинили в эксплуатации нелегальных иммигрантов для производства сумок

Жили на фабриках и работали без выходных: Dior обвинили в эксплуатации нелегальных иммигрантов для производства сумок

Модный дом Dior в центре скандала: бренд, входящий в концерн LVMH, обвиняют в эксплуатации нелегальных иммигрантов и создании неудовлетворительных условий труда для рабочих на фабриках-субподрядчиках в Италии.

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