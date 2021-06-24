Мир в котором мы живём

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Как Зеленский прозрел и напугал Запад. Ростислав Ищенко

Как Зеленский прозрел и напугал Запад. Ростислав Ищенко

Я понимаю, что украинские официальные лица практически исчерпали аргументы в пользу текущего политического курса.

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Елена Филиппова
Пока хохлостан загнется, Великие Веры ещё много гадостей нам наделают, ну, генотип такой
Homo Sapiens
Зеленский -- дурилка картонная
Михаил Фадеев
Странная закономерность…. Украинцы вошли в состав Речи Посполитой и она развалилась. Украинцы вошли в состав Австро-Венгрии и они развалились. Украинцы вошли в состав Российской Империи и она развалилась. Украинцы вошли в состав Польши и она развалилась. Украинцы вошли в состав СССР и он развалился. Украинцы получили независимость и развалились. Украинцы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, и Англия вышла из ЕС… Я маю якись пидозры:)
Skitalez Zhevaj
Статья огромна, но бестолковая, всё останется по старому поезд ушёл, для Зеленского и его элиты прихлебателей. США по прежнему будут хозяйничать на Украине, как у себя дома. В общем попала Украина в сети США и Западу и уже их цепких их рук не вырваться. В НАТО и ЕС
Skitalez Zhevaj
Улетело даже не успел дописать.

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