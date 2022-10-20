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"Пачками полетят штрафы": "ловушки" по Владивостоку вызвали ажиотаж среди водителей

"Пачками полетят штрафы": "ловушки" по Владивостоку вызвали ажиотаж среди водителей

Водителей Владивостока предупреждают о новых штрафах и новой "ловушке" в центре города. Сразу несколько новых разметок появилось в разных районах столицы Приморья, за наезд на которые автолюбителям города грозят санкции, сообщает ИА PrimaMedia.

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