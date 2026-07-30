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Новости Тамбова

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В Котовске для жён и родственников участников СВО организовали обучение вождению

В Котовске для жён и родственников участников СВО организовали обучение вождению

На базе школы ДОСААФ в Котовске началось обучение вождению автомобилем жён участников СВО. Организовать в муниципалитете группы по обучению вождению для членов семей защитников Отечества и помочь родственникам бойцов с подготовкой к экзаменам на водительские права предложил глава города Алексей Плахотников.

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