В Котовске для жён и родственников участников СВО организовали обучение вождению

На базе школы ДОСААФ в Котовске началось обучение вождению автомобилем жён участников СВО. Организовать в муниципалитете группы по обучению вождению для членов семей защитников Отечества и помочь родственникам бойцов с подготовкой к экзаменам на водительские права предложил глава города Алексей Плахотников.