Росгвардеец в РК прострелил себе руку, а врач покалечилась в больнице

Число случаев травматизма на производстве в Карелии снизилось, но ЧП происходят регулярно В этом году в Центр медицины катастроф республики поступило восемь экстренных вызовов, связанных с производственными травмами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии