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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ после 19-го тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Ман Сити» – на 5 при матче в запасе, «МЮ» – на 11

«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ после 19-го тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Ман Сити» – на 5 при матче в запасе, «МЮ» – на 11

Команда Юргена Клоппа возглавила турнирную таблицу лиги после 19-го тура – она набрала 42 очка. На вторую строчку опустился «Арсенал» – после поражения от «Вест Хэма» (0:2) у лондонцев осталось 40 баллов.

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