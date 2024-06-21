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«Между национальной катастрофой и чудесным спасением»: эксперт высказался о демографии в России

«Между национальной катастрофой и чудесным спасением»: эксперт высказался о демографии в России

Председатель комиссии общественного совета Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко сделал тревожное заявление о демографической ситуации в стране, сообщает корреспондент PRIMPRESS, побывавший на пленарном заседании IX Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» на тему «Национальные приоритеты государственной демографической политики Российской Федерации.

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