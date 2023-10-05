Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Варлей прокомментировала антироссийскую позицию Ахеджаковой

Варлей прокомментировала антироссийскую позицию Ахеджаковой

Заслуженная артистка России Наталья Варлей, отвечая в авторской программе Вячеслава Манучарова на вопрос, как она относится к антироссийским высказываниям Ахеджаковой, вспомнила, как Лия Меджидовна в октябре 1993 года призывала «добить эту гадину», имея в виду Верховный Совет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх