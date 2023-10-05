Варлей прокомментировала антироссийскую позицию Ахеджаковой

Заслуженная артистка России Наталья Варлей, отвечая в авторской программе Вячеслава Манучарова на вопрос, как она относится к антироссийским высказываниям Ахеджаковой, вспомнила, как Лия Меджидовна в октябре 1993 года призывала «добить эту гадину», имея в виду Верховный Совет.