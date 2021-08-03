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Автобусам хорошо, машинам плохо: под Севастополем перекрыли ул. Чернореченскую

Автобусам хорошо, машинам плохо: под Севастополем перекрыли ул. Чернореченскую

Транспортного коллапса из-за перекрытой для проезда улицы Чернореченской пока не случилось. Общественный транспорт ходит по расписанию, водители частных авто вынужденно выбирают маршруты для иного пути в Инкерман или вокруг населённого пункта.

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