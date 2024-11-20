Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Чьи ушки высовываются в истории травли Шамана?

Чьи ушки высовываются в истории травли Шамана?

Чьи ушки высовываются в истории травли Шамана? Нет, не ушки - огромные лопухи зависти. И это не депутаты и губернаторы - это (а ведь не удивительно ) опять птенцы гнезда прилепинского.

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Комментарии
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АЗ
Алекс Залтик
Абсолютно правильный вывод сделан в статье. Поддерживаю.
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12 час.
ВераНика
Автор прав! а эти завистники скоро сами отравятся своей травлей.  Ярославу - сил и мудрости!
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9 час.
Алекс Сэм
И такая ситуация не только с Ярославом, а с любым артистом, артисткой, певцом, певицей который неожиданно выстрелил то есть стал популярным не принадлежа ни какой из творческих мафий.
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7 час.

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