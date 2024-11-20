Чьи ушки высовываются в истории травли Шамана?

Автор прав! а эти завистники скоро сами отравятся своей травлей. Ярославу - сил и мудрости!

Алекс Сэм

И такая ситуация не только с Ярославом, а с любым артистом, артисткой, певцом, певицей который неожиданно выстрелил то есть стал популярным не принадлежа ни какой из творческих мафий.