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Вице-премьер Украины Стефанишина встревожена дебатами Байдена и Трампа

Вице-премьер Украины Стефанишина встревожена дебатами Байдена и Трампа

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призналась, что была встревожена тем, что Украина была одной из первых тем на дебатах президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа.

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