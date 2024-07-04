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Царьград

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В Ростове жители Левенцовки останутся без воды в жаркую погоду

В Ростове жители Левенцовки останутся без воды в жаркую погоду

Специалисты займутся переподключением водопроводной линии.В Ростове-на-Дону с раннего утра 4 июля запланировано отключение воды в большом микрорайоне.

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