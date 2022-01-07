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Чемпионат Канады. Скиза, Дэйлман, Малле, Баусбак и Шумахер покажут произвольные программы

8 января на чемпионате Канады по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами. Чемпионат Канады по фигурному катанию Оттава Женщины Произвольная программа Начало – 18:30 по московскому времени Первая разминка 1.

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