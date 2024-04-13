Команды стремятся снизить максимальное количество коллективов «Ф-1» с 12 до 10 (Джо Сейвард)

Следующий Договор согласия будет действовать в 2026-2030 годах. Журналист Джо Сейвард сообщает, что большинство команд хотят снизить финансовые привилегии «Феррари», которой достаются «исторические» выплаты.
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