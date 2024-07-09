В КБР задержали 10 участников экстремистского «шариатского патруля»

Оперативники задержали в Кабардино-Балкарии 10 жителей республики, подозреваемых в участии в «шариатском патруле», который совершал противоправные действия против тех, чье поведение и образ жизни не соответствовали его убеждениям.
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