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В КБР задержали 10 участников экстремистского «шариатского патруля»

В КБР задержали 10 участников экстремистского «шариатского патруля»

Оперативники задержали в Кабардино-Балкарии 10 жителей республики, подозреваемых в участии в «шариатском патруле», который совершал противоправные действия против тех, чье поведение и образ жизни не соответствовали его убеждениям.

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