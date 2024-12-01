Французский генерал Доминик Тренкан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский упоминая возможность отказа от территорий в обмен на вступление в НАТО, пытается сорвать потенциальные переговоры между Россией и Украиной.
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