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Северное Медведково

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  • Вячеслав Даньшин
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Юрий Поляков поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Юрий Поляков поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Избиратели одобряют кандидатуру действующего президента Сегодня, 21 января, известный писатель Юрий Поляков рассказал журналистам Агентства городских новостей «Москва» о том, что всецело поддерживает решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться в президенты на выборах, которые пройдут в Москве и других городах России с 15 по 17 марта 2024 года.

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