Расчет САУ «Мста-С» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в зоне спецоперации

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся в полуразрушенном здании, на красноармейском направлении спецоперации.
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